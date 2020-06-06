«النقد العربي» يقدم المزيد من القروض للمغرب وتونس

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قدّم صندوق النقد العربي قرضاً جديداً للمملكة المغربية، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي، بمبلغ 51.406 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 211 مليون دولار، لمواجهة التحديات الراهنة، ودعم برنامج إصلاح في قطاع مالية الحكومة. وتم إبرام اتفاقية القرض في مايو/ أيار، حيث قام بالتوقيع عن المملكة المغربية محمد بنشعبون، وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وكان الصندوق قدّم خلال الفترة القريبة الماضية قرضاً تلقائياً للمملكة المغربية بمبلغ 30.844 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 127 مليون دولار، وتم التوقيع على اتفاقيته وسحب مبلغ القرض في شهر مايو/ أيار 2020، بهدف دعم الوضع المالي للمملكة، وتلبية الاحتياجات الطارئة.

كذلك، قدم صندوق النقد العربي قرضاً جديداً لتونس، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي بمبلغ 23.968 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 98 مليون دولار، لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج إصلاح في القطاع المالي والمصرفي. وتم إبرام اتفاقية القرض في مايو أيضاً، حيث قام بالتوقيع عن الجمهورية التونسية الدكتور مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، والحميدي.

وكان الصندوق قد قدم خلال الفترة القريبة الماضية قرضاً تلقائياً للجمهورية التونسية بمبلغ 14.381 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 59 مليون دولار، تم التوقيع على اتفاقيته في 20 مايو/ أيار 2020، وتم سحب مبلغ القرض في تاريخ 3 يونيو 2020، بهدف دعم الوضع المالي للدولة وتلبية الاحتياجات الطارئة.