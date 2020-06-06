صعود احتياطي النقد الأجنبي لدى سـويسرا خلال مايـو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا بنهاية الشهر الماضي، مع مكاسب محدودة في العملة المحلية للبلاد.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك الوطني السويسري، أمس الجمعة، أن احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا ارتفع إلى 816.333 مليار فرنك سويسري بنهاية مايو/أيار الماضي، مقابل 801.023 مليار فرنك المسجلة في الشهر السابق له.

ويعني ذلك زيادة حوالي 15.31 مليار فرنك سويسري في غضون شهر واحد، وسجلت العملة المحلية لسويسرا مكاسب بنسبة تزيد على 0.4 في المئة في الشهر الماضي.