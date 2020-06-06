شكرا لقرائتكم خبر عن 28000 اجتماع عن بعد لفرق «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

يواصل شركاء «إكسبو 2020» في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العمل عن كثب على إنشاء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات في مواقع العمل، رغم الإعلان عن تأجيل الحدث لمدة عام في سياق المواجهة العالمية لفيروس كورونا المستجد.

وتشارك العديد من الشركات الوطنية والعالمية في إنجاز الأعمال في سياق تقديم تجارب تقنية، وتواصل مع آلاف الزوار قبل، وخلال الحدث العالمي، والتي تبشر بكونها تجارب فريدة وغير مسبوقة من نوعها، تمهد لحقبة جديدة من الابتكارات التقنية والاتصالات على وجه الخصوص، والمتوقع أن تؤسس لمجالات أعمال مستقبلية جديدة في المستقبل.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في ابتكار طرق جديدة للعمل، لا سيما العمل عن، وهو الأمر الذي حققت فيه دولة الإمارات نجاحاً كبيراً منذ شهور، بفعل بنية الاتصالات القوية والخدمات الذكية التي عملت عليها الدولة منذ سنوات طويلة.

«سيسكو»

تقول أديل ترومبيتا، نائب رئيس تجارب العملاء في «سيسكو» في الشرق الأوسط وإفريقيا ل«الخليج»: في ظل إجراءات الحظر والإغلاق التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، واجهت العديد من الشركات تحدياً كبيراً تمثل في ربط موظفيها لتمكينهم من العمل عن بُعد بطريقة آمنة وموثوقة.

وحول تأثيرات سريان الأعمال في «إكسبو 2020 دبي»، أوضحت ترومبيتا، أن «سيسكو» تمكنت من تحويل جميع الموظفين العاملين في الحدث والبالغ عددهم 2000 موظف إلى العمل عن بُعد خلال يومين فقط، مسجلة رقماً قياسياً في مسيرة المعرض الأكثر اتصالاً رقمياً على الإطلاق.

وأضافت ترومبيتا، باعتبار «سيسكو» شريك الشبكات الرقمية الرسمي ل«إكسبو 2020 دبي»، تعمل الشركة، وبشكل وثيق، مع فريق عمل «إكسبو» منذ إبريل/ نيسان 2018، لتوفير البنية التحتية الرقمية التي ستمكن كل جانب من جوانب المعرض تقريباً، حيث تشكل تقنية شبكة Intent-Based المتقدمة التي توفرها الشركة العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية التي تربط كل جانب من جوانب «إكسبو»، وتدعم 8000 منفذ وصول للإنترنت الهوائي، وأنظمة إنترنت الأشياء، مثل إدارة المباني، والتحكم في الري والإضاءة، وأنظمة الأمن المادي.

وأشارت ترومبيتا إلى أن الشراكة مع «سيسكو» حققت بالفعل العديد من الإنجازات التكنولوجية، فالموقع يمثل أكبر نشر لحلول الإشارات الرقمية من «سيسكو فيجن» في المنطقة، والذي تم تحقيقه في وقت قياسي، وهو أحد الأركان الأساسية للتجربة الرقمية التفاعلية التي سيتمتع بها زوار «إكسبو 2020 دبي».

وذكرت ترومبيتا، أنه ومنذ منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، وجهت الحكومة جميع العاملين في القطاع العام بالعمل من المنزل، ما شكل تحدياً لكيفية الاتصال بأكثر من 2000 موظف، ما يجعلها أكبر عملية نشر لحلول ويبكس Webex في دولة الإمارات لتتمكن «سيسكو» خلال يومين فقط، من تمكين فريق تكنولوجيا المعلومات من إكمال الطرح الأولي، وبعد 24 ساعة، تمكن فريق «إكسبو 2020 دبي» من بدء استخدام النظام المحسّن الجديد، وفي أقل من أسبوع، تم تحويل أغلبية المستخدمين إلى النظام الجديد الذي توفره الشبكة الافتراضية الخاصة.

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وعن أهم الإحصاءات التي تحققت جراء العمل عن بعد في موقع «إكسبو 2020» خلال الفترة الماضية قالت ترومبيتا: فيما يعد موقع الحدث العالمي في دبي الآن أكبر موقع لنشر حلول ويبكس في دولة الإمارات، إلا أنه سجّل بعض الإنجازات البارزة الجديدة لموظفي «إكسبو»، وشركائه، فمنذ إطلاق الحل، عقدت فرق «إكسبو 2020» أكثر من 28000 اجتماع افتراضي على «ويبكس»، بمشاركة 143000 شخص، وبإجمالي مليون دقيقة، وأكمل الفريق أكثر من 19000 مكالمة فيديو.

وأكدت ترومبيتا أن العملية التي تستغرق عادة سنوات، اكتملت في غضون 10 أيام، حيث قام فريق تكنولوجيا المعلومات بشركة «سيسكو» بوضع وتنفيذ خطة لاستمرارية العمل على الفور، لتوفير الاتصال والتعاون والعمليات بين القوى العاملة، كما تتضمن العملية أيضاً تأمين مئات الآلاف من الأجهزة لجعلها مناسبة لاستخدام الشركات، وتجهيز شبكات «في بي إن» الخاصة بالشركة للطلب الإضافي.

وقالت ترومبيتا: إن «سيسكو» ملتزمة تجاه رؤية «إكسبو 2020 دبي» في تواصل العقول وصنع المستقبل. ومن خلال ربط فريق «إكسبو 2020» عبر حلول ويبكس في وقت قياسي، تمكنت «سيسكو» من تحقيق هذه الرؤية، عبر توفير شبكة مدمجة على امتداد موقع «إكسبو» تربط بين نحو 250 ألف مستخدم يومياً عبر بنية تحتية ترتكز على الأمن أولاً، في الموقع الممتد على مساحة 4.38 كم مربع.

تجسيد تقنيات المستقبل واقعياً

في السياق، تتيح مجموعة «اتصالات» فرصة كبيرة في جعل موقع «إكسبو 2020» الأكثر تميزاً في العالم من حيث مستوى الربط الشبكي، وسرعة الاتصال، وقد بدأت اتصالات منذ يوليو/‏ تموز 2017 المشاركة في أعمال تطوير البنية التحتية لموقع الحدث، كي يتمكن «إكسبو 2020 دبي» من توفير بيئة رقمية غنية تقوم على أحدث الحلول التقنية، وتلبي تطلعات الضيوف والمشاركين في الحدث، وتجسّد أيضاً موضوعاته على أرض الواقع.

«إس إيه بي»

وتوفر شركة «إس إيه بي» (SAP) وبوصفها شريكاً للحلول البرمجية المبتكرة ل«إكسبو 2020 دبي»، منصات التكنولوجيا الفورية التي ستتيح لمنظمي الحدث والعارضين، تحليل البيانات تحليلاً فورياً لرصد توجّهات الزوّار، ومن ثم استخدام النتائج لتقديم تجربة خاصة بكل زائر، ومصممة حسب أولوياته، وتطلعاته.

«أكسنتشر»

وتتولى شركة «أكسنتشر» شريك الخدمات الرقمية وتكامل الأنظمة، مسؤولية أمن المعلومات، وعلاقات العملاء، وخدمات المساعدة الافتراضية، وتحديد الموقع الجغرافي، وستؤدي الشركة دوراً محورياً في جعل أول «إكسبو» دولي يقام في المنطقة وإفريقيا وجنوب آسيا، أحد أكثر الأماكن سرعة وذكاء، وأفضلها اتصالاً وترابطاً في العالم، وستتركز مهام الشركة على ضمان تكامل الأنظمة لأكثر من 70 تطبيقاً من تطبيقات إكسبو، وتنسيق إدارة وهندسة البرامج والاختبار بين مختلف الشركاء التقنيين له.

«سيمنس»

وتوفر «سيمنس»، شريك البنية التحتية وعمليات التشغيل الذكية، حلولاً ذكية خاصة بالجانب التقني وعمليات التشغيل الخاصة بموقع «إكسبو 2020 دبي»، وتشغيل نظام «مايندسفير»، وهو نظام تشغيل مفتوح خاص بإنترنت الأشياء، إضافة إلى توفير حلول ابتكارية متنوعة، وتكنولوجيا ومنتجات تساعد في بناء وتشغيل «إكسبو» استثنائي يترك أثراً ملموساً بعد إسدال الستار على «إكسبو 2020 دبي».