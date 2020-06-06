شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو لتحسين امتثال «أوبك بلس».. و«برنت» يتجاوز 42 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا وزير الطاقة سهيل المزروعي لتحسين الامتثال، في خطاب أرسله إلى الاجتماع الذي تعقده «أوبك» وحلفاؤها «أوبك بلس»، بقيادة روسيا، اليوم السبت؛ لبحث تمديد تخفيضات قياسية لإنتاج النفط عبر الفيديو.

وكتب المزروعي في خطاب أرسله ل «أوبك»، واطلعت عليه رويترز: «كممثل لدولة الإمارات، أجد أنه من المخيب للآمال وغير المقبول أن يلتزم بعض المنتجين الكبار ممن لديهم قدرات مثل السعودية وروسيا بنسبة 100% أو أكثر، بينما يلتزم منتجون كبار آخرون بأقل من 50%».

وارتفعت أسعار النفط، أمس، إذ يترقب المتعاملون مؤشرات من الاجتماع، وزاد خام القياس العالمي برنت 5% الجمعة، ليُتداول عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر فوق 42 دولاراً للبرميل، كما صعد الخام الأمريكي 4.3% إلى 39.2 دولار للبرميل.

وانخفض برنت دون 20 دولاراً للبرميل في إبريل، وتراجعت الأسعار هذا الأسبوع من مستويات مرتفعة بلغتها في الآونة الأخيرة؛ بسبب الضبابية التي تكتنف موعد اجتماع أوبك بلس، وربح برنت نحو 14% منذ بداية الأسبوع الجاري، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط قرابة 6%، ليصبح الخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس، وكان الارتفاع نابعاً من تخفيضات للإنتاج، ومؤشرات تحسن الطلب.

واتفقت مجموعة المنتجين المعروفة باسم أوبك+ في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يومياً خلال مايو، ويونيون؛ لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس «كورونا». وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يومياً في الفترة من يوليو، إلى ديسمبر. وقال مصدران بأوبك+، إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات الأكبر حتى نهاية يوليو، لكنهما قالا إن الرياض تدفع أيضاً لتمديدها حتى نهاية أغسطس.