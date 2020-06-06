تعديل هياكل الإنفاق وتراجع الترتيب الاستثماري لـ «الطاقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرضت المرحلة الراهنة تحديات جديدة أمام اقتصادات دول العالم، وبالشكل الذي يحول دون الوصول إلى حالة التوازن الإنتاجي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الرئيسية؛ حيث أوجدت جائحة كورونا ظرفاً استثنائياً سيعمل على تعطيل الأهداف الرئيسية التي وضعها القطاعان العام والخاص للعام الحالي.

اتخذت اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد دول الخليج العربي خطوات استباقية من شأنها المحافظة على الحد الأدنى من الحراك الاقتصادي، وتحقيق بعض المكتسبات الاقتصادية على الرغم من الإجراءات الاحترازية المفروضة، وما رافقها من إجراءات تقشفية مباشرة؛ نتيجة تراجع أسعار النفط.

وقال تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي: إن الخفض الاضطراري لحجم الإنتاج اليومي من النفط أثر سلباً في العديد من القطاعات الإنتاجية الرئيسية على عكس ما كان مخططاً له من استراتيجيات تستهدف رفع إنتاجية القطاعات النفطية وغير النفطية؛ لمعالجة التحديات، وتجاوز الأزمة الاقتصادية.

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وتابع التقرير القول:إن القطاعات الاقتصادية أظهرت مستويات مقاومة جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي على الرغم من جميع التحديات، لتستحوذ الإيرادات غير النفطية لدى الاقتصاد السعودي - على سبيل المثال - ما نسبته 33% من إجمالي الإيرادات، فيما سيطرت القطاعات غير النفطية في الإمارات على نحو 70% من حجم الاقتصاد الوطني؛ حيث كان للاستغلال الأمثل للتدفقات النقدية كلمة السر في امتصاص التأثيرات السلبية للجائحة؛ من خلال استمرار عمليات الإنفاق على الاستثمارات النوعية ضمن الحدود المقبولة حتى اللحظة.

وأشار تقرير نفط الهلال إلى نقطة أساسية؛ مفادها دخول الأولويات الاقتصادية في مرحلة التغيير والتعديل مع مطلع العام الحالي؛ حيث لم تعد أهداف تحرير الاقتصادات المحلية من سيطرة النفط وتنويع الإيرادات في مقدمة الأولويات؛ بل نرى أن أهداف المحافظة على ديمومة الإيرادات لحماية الأنشطة التجارية والصناعية وغيرها من القطاعات من الركود تتقدم على كافة الخطط والأهداف.

كما أن خطط التحفيز أصبحت تستهدف دعم الأنشطة الحيوية المؤثرة تأثيراً مباشراً على الأداء الاقتصادي في ظروف الأزمة القائمة، مع توقعات بأن تفرض تداعيات الجائحة المزيد من التعديلات الجوهرية على أولويات الإنفاق على مستوى اقتصادات المنطقة حتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير.

وفي الإطار، قال تقرير نفط الهلال: إنه بات من الواضح تراجع الترتيب الاستثماري لقطاعات الطاقة خلال الفترة الحالية لحساب قطاعات أخرى كالقطاع الصحي والغذائي والزراعي، إضافة إلى القطاع اللوجستي، والتي يُعتمد عليها في المحافظة على سلاسل الإمداد في ظل الظروف القائمة.