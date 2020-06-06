شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مع ترقب اجتماع تمديد خفض الإمدادات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة، إذ يترقب المتعاملون مؤشرات من اجتماع قد يُعقد مطلع الأسبوع القادم، حيث سيناقش منتجون كبار للنفط ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات قياسية للإنتاج.

وارتفع خام القياس العالمي برنت نحو 5% الجمعة ليُتداول عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر فوق 42 دولار للبرميل، كما صعد الخام الأمريكي 4.3% إلى 39 دولار للبرميل، وانخفض برنت دون 20 دولاراً للبرميل في إبريل/‏ نيسان، وتراجعت الأسعار هذا الأسبوع من مستويات مرتفعة بلغتها في الآونة الأخيرة بسبب الضبابية التي تكتنف موعد اجتماع أوبك بلس.

ربح برنت نحو 14% منذ بداية الأسبوع الجاري، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط قرابة 6%، ليصبح الخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس، وكان الارتفاع نابعاً من تخفيضات للإنتاج في ظل مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت مصادر في «أوبك بلس» قالت في وقت سابق إن اجتماعاً وزارياً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة قد يُعقد هذا الأسبوع، إذا وافق العراق وغيره على تعزيز التزامهم بتخفيضات الإنتاج القائمة.

وقال إدوارد مويا محلل أول للسوق لدى أواندا إن أسعار النفط تتجه للارتفاع الأسبوعي السادس لكن المكاسب تنحسر، إذ ينظر المتعاملون إلى احتمال التزام العراق الكامل بخفض الإمدادات «بعين الشك».

وأضاف مويا «هذه قد تكون فرصة لكي يتمكنوا من تمديد اتفاق الخفض لمدة ثلاثة أشهر، لكن المتعاملين في الطاقة يتشككون للغاية حيال بقاء الالتزام مرتفعاً بعد يوليو/ تموز».

وتريد السعودية وروسيا، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم، تمديد تخفيضات للإنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يومياً حتى يوليو/ تموز.

وتجتمع أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا اليوم السبت لبحث تمديد تخفيضات قياسية لإنتاج النفط ودفع الأعضاء المتراخين مثل العراق ونيجيريا للامتثال على نحو أفضل للقيود القائمة.

واتفقت مجموعة المنتجين المعروفة باسم أوبك+ في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يومياً خلال مايو/ أيار ويونيو/ حزيران لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يومياً في الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول.

وقال مصدران بأوبك+ ، إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات الأكبر حتى نهاية يوليو/ تموز لكنهما قالا إن الرياض تدفع أيضاً لتمديدها حتى نهاية أغسطس/ آب.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الجمعة إن الأوضاع الآن تضمن نجاحاً مأمولاً للاجتماعات وإن التنسيق جارٍ لعقد اجتماعات لأوبك وأوبك+ السبت.

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وقال مصدران بأوبك+ إن المؤتمرات التي تُعقد عبر الفيديو السبت ستبدأ بمحادثات بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش ويليها اجتماع لمجموعة أوبك+ في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

وقالت ثلاثة مصادر بأوبك إن تمديد التخفيضات مرهون بارتفاع مستوى الامتثال. وأضافت أن الدول التي أنتجت بما يفوق حصتها في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، يتعين عليها التعهد بالالتزام بالأهداف والموافقة على تعويض أي فائض في الإنتاج حدث في وقت سابق عبر خفض المزيد من يوليو/ تموز وأغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول.

ودعا وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لتحسين الامتثال في خطاب أرسله إلى أوبك+ واطّلعت عليه رويترز.

وكتب «كممثل لدولة الإمارات العربية المتحدة، أجد أنه من المخيب للآمال وغير المقبول أن يلتزم بعض المنتجين الكبار ممن لديهم قدرات مثل (السعودية) وروسيا بنسبة 100% أو أكثر، بينما يلتزم منتجون كبار آخرون بأقل من 50%».

وقالت مصادر بأوبك إن العراق وافق على التعهد الإضافي. وللعراق إحدى أسوأ معدلات الامتثال في مايو أيار وفقا لمسح أجرته رويترز لإنتاج أوبك.

وقال مصدر بأوبك+ «السعوديون يمارسون ضغطاً شديداً على بغداد للالتزام، العراق وافق على التعهد بتحسين امتثاله الكامل للتخفيضات».

وقال مصدر آخر بأوبك إن بغداد تلقي باللوم في ضعف الالتزام في مايو/ أيار على أسباب فنية وتغيير وقع في الآونة الأخيرة لحكومتها.

وقالت مصادر بأوبك+ إن اجتماعات اللجنتين الفنية والوزارية لأوبك+، واللتين تراجعان وضع السوق وعادة ما تقدمان توصيات بشأن سياسة الإنتاج، من المقرر أن تُعقد حالياً يومي 17 و18 يونيو حزيران. (رويترز)

«لوك أويل» تؤيد تمديد اتفاق «أوبك بلس» لمدة شهرين

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن ليونيد فيدون نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية المنتجة للنفط قال أمس الجمعة: «إن من الصواب تماماً» تمديد تخفيضات كبيرة قائمة لإنتاج النفط اتفقت عليها أوبك ومنتجون غير أعضاء في المنظمة لمدة شهرين.

وستعقد أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا محادثات، اليوم السبت، لبحث تمديد تخفيضات قدرها 9.7 مليون برميل يومياً كان من المقرر في الأصل أن تستمر في مايو / أيار ويونيو / حزيران فقط.

(رويترز)