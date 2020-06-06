شكرا لقرائتكم خبر عن طلبيات المصانع في ألمانيا تتراجع بوتيرة قياسية خلال إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت الطلبيات الجديدة للمصانع الألمانية بوتيرة تاريخية خلال شهر إبريل/نيسان الماضي، مع هبوط حاد في طلبيات منطقة اليورو، نتيجة عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا.
وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية الألمانية، أمس الجمعة، أن طلبيات المصانع تراجعت بنسبة 25.8% خلال شهر إبريل/نيسان الماضي، مقابل انخفاض بنسبة 15% في الشهر السابق له بعد التعديل.
وتمثل قراءة شهر إبريل/نيسان الماضي، أكبر وتيرة انخفاض شهري منذ بداية رصد السجلات في يناير/ كانون الثاني عام 1991.
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