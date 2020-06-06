شكرا لقرائتكم خبر عن «بومباردييه» تعتزم تسريح 2500 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة صناعة الطائرات التجارية «بومباردييه»، إنها تعتزم إلغاء 2500 وظيفة في وحدة الطيران، بفعل ضربة فيروس «كورونا» للمبيعات.

وأوضحت الشركة الكندية: «الآن مع توقعات انخفاض تسليم الطائرات النفاثة التجارية على مستوى الصناعة بنحو 30% على أساس سنوي بسبب الوباء، يجب علينا تعديل عملياتنا وقوتنا العاملة؛ لضمان خروجنا من الأزمة الحالية على أساس متين»، وأشارت الشركة إلى أنها سوف تتحمل رسوماً ذات صلة بعملية خفض الوظائف بقيمة 40 مليون دولار في هذا العام، وتعمل الشركة على بيع أعمالها في السكك الحديدية لشركة «ألستوم» الفرنسية للقطارات فائقة السرعة، مقابل 6.2 مليار يورو (7.02 مليار دولار).

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