الاقتصاد الأمريكي يضيف 2.5 مليون وظيفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضاف اقتصاد الولايات المتحدة 2.5 مليون وظيفة إلى سوق العمل الأمريكي خلال الشهر الماضي، في خطوة مفاجئة لتوقعات المحللين، ما أدى لتباطؤ معدل البطالة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أمس الجمعة، أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 2.5 مليون وظيفة خلال شهر مايو/‏أيار الماضي مقابل فقدان 20.7 مليون وظيفة في الشهر السابق له بعد التعديل.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يفقد سوق العمل الأمريكي نحو 7.750 مليون وظيفة خلال الشهر المنقضي.

وأرجعت البيانات هذا التحسن في سوق العمل الأمريكي إلى استئناف محدود للنشاط الاقتصادي، والذي تدهور في شهري مارس/‏آذار وإبريل/‏نيسان؛ بسبب وباء «كوفيد-19» وجهود احتوائه.

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وشهدت قراءة الشهرين الماضيين تعديلاً بالرفع بنحو 429 ألف وظيفة مفقودة إلى 1.4 مليون وظيفة خلال مارس/‏آذار، وكذلك مراجعة بالرفع عن إبريل/‏نيسان بنحو 150 ألف وظيفة مفقودة إلى 20.7 مليون وظيفة مفقودة.

وبالنسبة لمعدل المشاركة في سوق العمل، فارتفع بنحو 0.6% في شهر مايو/‏أيار الماضي ليصل إلى 60.8%.

وعلى صعيد معدل البطالة في الولايات المتحدة، فتراجع إلى 13.3% بنهاية شهر مايو/‏أيار الماضي، مقابل 14.7% المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى تسارع البطالة في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد حول العالم إلى 19.4% في مايو/‏أيار الماضي.

وأوضحت البيانات أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل والذين تم تسريحهم بشكل مؤقت تراجع بنحو 2.7 مليون فرد في مايو/‏أيار الماضي ليبلغ 15.3 مليون شخص.