إنفاق الأسر في اليابان يهبط بوتيرة قياسية خلال إبريل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبط إنفاق الأسر في اليابان خلال شهر إبريل/‏نيسان الماضي، بأسرع وتيرة على الإطلاق، بفعل قيود الإغلاق الوطني لاحتواء تفشي الفيروس العالمي.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان، أمس الجمعة، أن إنفاق الأسر انخفض 11.1 في المئة في إبريل/‏نيسان الماضي، على أساس سنوي، لتكون أسرع وتيرة هبوط منذ بدء المسح عام 2001، ومقابل هبوط 6 في المئة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين، تشير إلى أن إنفاق الأسر في ثالث أكبر اقتصاد عالمي، سيتراجع بنحو 12.8 في المئة خلال الشهر الرابع من العام الجاري.