ميزانية «الفيدرالي» ترتفع إلى 7.213 تريليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مستوى قياسي جديد في الأسبوع الجاري، مع زيادة حيازة سندات الخزانة الأمريكية.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن «المركزي الأمريكي» الخميس، أن الميزانية العمومية للفيدرالي سجلت مستوى قياسياً جديداً عند 7.213 تريليون دولار في الأسبوع المنتهي في 3 يونيو/‏حزيران الماضي، مقابل 7.086 تريليون دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

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وكان الفيدرالي قد اتجه لشراء الديون الفيدرالية والحكومات المحلية والشركات، في مسعى لدعم سوق الائتمان وتقليص تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء تفشي وباء كورونا.

وصعدت حيازة الفيدرالي الأمريكي من سندات الخزانة إلى 4.13 تريليون دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي، مقابل 4.11 تريليون دولار في الأسبوع السابق له.

في حين ظلت حيازة المركزي الأمريكي من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ثابتة عند 1.835 تريليون دولار في الأسبوع الجاري.