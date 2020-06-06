شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المكسيكي: لا نستطيع تنفيذ تخفيضات إضافية لإنتاج النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن بلاده ليست في وضع يسمح لها بتنفيذ تخفيضات إضافية لإنتاج النفط أكثر من تلك التي تم الاتفاق عليها بالفعل في اجتماع إبريل/نيسان لمجموعة أوبك بلس التي تضم دولاً منتجة للنفط.

اتفقت أوبك بلس في إبريل/نيسان على خفض الإمداد بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران، لدعم الأسعار التي هبطت بشدة بعد ضربة تفشي فيروس كورونا. ومن المقرر تقليص حجم التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يومياً من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول.

وبموجب الاتفاق، وافقت المكسيك على تنفيذ تخفيضات قدرها 100 ألف برميل يومياً في مايو/أيار ويونيو/حزيران، مقاومة ضغط من منتجي نفط آخرين لخفض الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً. وقالت المكسيك وقتئذ إن الولايات المتحدة وافقت على تعويض الجزء الأكبر من الفارق.

وأوضح لوبيز أوبرادور، في مؤتمر صحفي اعتيادي، أن المكسيك أبلت بلاء حسناً في تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في ذلك الاجتماع، ودعا بقية الدول التي لم تتعهد بتخفيضات إلى أن تفعل ذلك.

وقال: «جرى إخطار أعضاء أوبك بالفعل بموقفنا. نعمل على تقليص إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل. نحن نلتزم بالفعل».

وأضاف لوبيز أوبرادور: «لسنا قادرين على مزيد من التعديل في إنتاجنا.. أغلقنا بالفعل آبار نفط للوفاء بالتعهد الذي قمنا به».

وتعهد لوبيز أوبرادور، بتحسين وضع شركة النفط الوطنية المثقلة بالديون بتروليوس مكسيكانوس (بيمكس) وتكثيف إنتاج الخام. وفي سبيل ذلك، تراجع عن أجزاء من إصلاح جعل القطاع منفتحاً لرأس المال الخاص.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، السبت، لمناقشة مد أجل التخفيضات النفطية التي لم يسبق لها مثيل وحث الدول غير الملتزمة مثل العراق ونيجيريا على الالتزام بالقيود الحالية.

وقال لوبيز أوبرادور إن وزيرة الطاقة روسيو نالي، ستعرض موقف المكسيك في المناقشات عبر الهاتف.