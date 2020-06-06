شكرا لقرائتكم خبر عن «الإغلاق الكبير» يكبّد سلسلة «جاب» مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقت جائحة كورونا بظلالها على سلسلة متاجر جاب لتجارة ملابس التجزئة التي تتخذ من سان فرانسيسكو الأمريكية مقراً لها، والتي تدير ما يقرب من 2800 متجر في أمريكا الشمالية، حيث قدرت خسائرها خلال إغلاق أبوابها في فترة الحظر أو ما يعرف بـ«الإغلاق الكبير» بمليار دولار، وفقاً لما ذكرته «بي بي سي». وقد سجلت الشركة خسائر بقيمة 932 مليون دولار، في الأشهر الثلاثة الأولى حتى شهر مايو/ أيار، مقارنة بأرباح بلغت 227 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت أسهم الشركة بأكثر من 8% في تعاملات ما بعد ساعات التداول الخميس، بعدما أعلنت عن تسجيل انخفاض في صافي المبيعات بنسبة 43% في هذه الفترة.

وكانت مجموعة مراكز سيمون التجارية، قد رفعت دعوى قضائية الأسبوع الماضي ضد شركة «جاب» تطالبها بتسديد ديون متراكمة لمدة ثلاثة أشهر بإجمالي 65.9 مليون دولار.

وتمتلك سلسلة «جاب» أكثر من 390 متجراً في مراكز سيمون التجارية الموجودة في مدينة إنديانابوليس الأمريكية، بما في ذلك علاماتها التجارية التابعة لها مثل «أولد نافي» و«بانانا ريبابليك».