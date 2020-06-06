شكرا لقرائتكم خبر عن «بنتلي» تستغني عن ربع القوى العاملة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت شركة السيارات الفارهة «بنتلي» والمملوكة لشركة فولكسفاجن الألمانية التي أُسست في المملكة المتحدة عام 1919، عزمها إلغاء 1000 وظيفة في بريطانيا، أي ما يشكل نحو ربع القوى العاملة فيها، وذلك وفقاً لما ذكرته «بي بي سي»، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية على قطاع السيارات الذي شهد انخفاضاً كبيراً في مبيعاته.

وقال أدريان هولمارك، الرئيس التنفيذي للشركة، في وقت سابق من الشهر الماضي: «إن ربع عمال الشركة يعملون من منازلهم»، مشيراً إلى أن جائحة كورونا كانت السبب في تسريع هذا القرار.

وكانت الشركة قد بدأت خططاً توسعية في عام 2018، حيث زادت مبيعاتها خلال عام 2019 إلى جميع أنحاء العالم بنسبة 5% إلى 11.000 ألف سيارة، كما سجلت أداءً قياسياً في الربع الأول من عام 2020. وكانت جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا قد صرحت، في وقت سابق، بأن المملكة المتحدة سجلت تصنيع 20.000 ألف سيارة جديدة فقط في الشهر الماضي، بانخفاض بلغ 89% على أساس سنوي، وهو أسوأ أداء منذ عام 1952.