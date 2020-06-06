شكرا لقرائتكم خبر عن ثقة المستهلكين البريطانيين تلامس أدنى مستوى في عقد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح أن ثقة المستهلكين البريطانيين انخفضت في أواخر مايو/ أيار لأدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات مضت، إذ ينتاب القلق الناس بشأن ارتفاع البطالة وانخفاض أسعار المنازل بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقالت شركة جي.إف.كيه المتخصصة في استطلاعات الرأي إن مؤشرها لثقة المستهلكين انخفض إلى -36 في النصف الثاني من الشهر الماضي من -34 في أول أسبوعين وهو أدنى مستوياته منذ يناير/ كانون الثاني 2009 ولا يبعد كثيراً عن أدنى مستوى للسلسلة عند -39 الذي لامسه المؤشر في يوليو/ تموز 2008.

وقال جو ستاتون مدير استراتيجية العملاء لدى جي.إف.كيه «في ظل غياب مؤشر على احتمال حدوث انتعاش على شكل (‭V‬)، يظل المستهلكون في حالة من التشاؤم بشأن أوضاعهم المالية وصورة الاقتصاد الأوسع نطاقاً في السنة القادمة».

وقال إن المؤشر الإيجابي الوحيد في المسح جاء من ارتفاع بواقع ست نقاط لمقياس بشأن مدى رغبة المستهلكين في شراء السلع مرتفعة الثمن.

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