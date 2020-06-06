شكرا لقرائتكم خبر عن بكين: الانسحاب من البورصات الأمريكية يضر بالولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضخ البنك المركزي الصيني 21 مليار دولار في النظام المالي عن طريق عمليات إعادة الشراء العكسـي، فـي مسعى للحفاظ على السيولة النقدية.

وأعلن بنك الشعب الصيني عبر موقعه الإلكتروني، ضخ 150 مليار يوان (21.1 مليار دولار تقريباً) في السوق من خلال عمليات الريبو العكسي لأجل سبعة أيام بمعدل فائدة 2.2%.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعويض أثر استحقاق عمليات الشراء العكسي والريبو، للحفاظ على المعروض النقدي في الأسواق الماليـة عند الحد الناسب المستهدف.

وعمليات الريبو العكسي هي عملية يقوم فيها البنك المركزي بشراء الأوراق المالية من البنوك التجارية، والتعهد بإعادة بيعها مرة أخرى.

ومنذ تفشي الفيروس العالمي الذي أصاب 6.7 مليون شخـص عالمياً، زادت الصين دعمهـا السياسي من الناحية النقدية والمالية لمساعدة الشركات، للتغلب على تأثيرات انتشار الوباء على الاقتصاد.

من جهة أخرى، حذرت الصين من أن إجبار الشركات الصينية على الانسحاب من الأسواق المالية في الولايات المتحدة، سيضر بشدة المصالح الأمريكية.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية جينج شوانج في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، واشنطن بإصدار تعميمـات متسرعة حول الممارسات المحاسبية للشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها.

وتأتي هذه التصريحات عندما سئل رداً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي حـذر المستثمرين الأمريكيين من الممارسات المحاسبية الاحتيالية للشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها.

وجاءت تلك القرارات في ظل التوترات المتصاعدة مؤخراً بين واشنطن وبكين، حول خلافات بشأن الوضع السياسي في هونج كونج واتهامات متبادلة بالمسؤولية عن تفشي وباء كورونا، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر من أنه سيبدأ عملية إنهاء المعاملة المفضلة في هونج كونج بموجب القانون الأمريكي.

إلى ذلك قال خبير اقتصادي في بنك مورجان ستانلي، أن الولايات المتحدة لن ترغب في إلغاء المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين، على الرغم من تصاعد التوترات بين البلدين في الأسابيع الأخيرة.

وقال كبير الاقتصاديين فـي البنك الاستثماري الأمريكي «تشيتان أهيا»، أمس الجمعة: «في هذه المرحلة من وجهة نظري الاقتصادية، ما دامت صفقة المرحلة الأولى مستمرة وليـس هناك تصعيد متجدد من حيث التعريفات، ستكون التوقعات النمو العالمي سليمة». وأوضـح «أهيا»، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستركز على الاقتصاد في الوقت الحالي ولن ترغب في إلغاء صفقة المرحلة الأولى، لذا فإن خطر تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضرب الاقتصاد العالمي من غير المحتمل أن تحدث. وكان دونالد ترامب، ذكر الشهر الماضي، أنه «مشتت للغاية» بشأن إنهاء الصفقة التي تم عقدها في يناير/‏‏كانون الثاني الماضي، ما أثار مخاوف بين المستثمرين والمحللين من أن أكبر اقتصادين فـي العـالم سيعاودان حرب الرسوم الجمركية التي تضر بالاقتصاد العالمي، كما توقع «أهيا» أن تشهد الأسواق توتراً على المدى القريب بسبـب التوترات المستمـرة الآن بين الولايات المتحدة والصين.