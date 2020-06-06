ميزانية الاحتياطي الفيدرالي إلى 7.213 تريليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطـي الفيدرالي إلى مستـوى قياسي جديد فـي الأسبوع الجـاري، مع زيادة حيازة سندات الخزانـة الأمريكية.

وأظهر التقرير الأسبوعـي الصـادر عن «المركزي الأمريكي»، أن الميزانية العمومية للفيدرالي سجلت مستـوى قياسياً جديداً عند 7.213 تريليون دولار في الأسبوع المنتهي في 3 يونيو/‏حزيران الماضي، مقابل 7.086 تريليون دولار المسجلة فـي الأسبوع السابق له.

وكان الفيدرالي قد اتجـه لشـراء الديون الفيدرالية والحكومات المحلية والشركات، في مسعى لدعـم سوق الائتمان وتقليص تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء تفشي وباء كورونا.

وصعدت حيازة الفيدرالي الأمريكي من سندات الخزانة إلى 4.13 تريليون دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي، مقابل 4.11 تريليون دولار في الأسبوع السابق له.

في حين ظلت حيازة المركزي الأمريكي من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ثابتة عند 1.835 تريليون دولار في الأسبوع الجاري.