شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يغلق مرتفعا بأكثر من 800 نقطة ويحقق مكاسب أسبوعية بحوالي 7% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة مدعومة بالتفاؤل السائد في الأسواق عقب صدور تقرير الوظائف الشهري القوي مما دفع "وول ستريت" لتحقيق مكاسب أسبوعية.



وكشفت وزارة العمل الأمريكية عن إضافة الاقتصاد 2.51 مليون وظيفة خلال مايو/أيار، وهي أكبر زيادة شهرية على الإطلاق، فيما توقع محللون فقدان الاقتصاد أكثر من 7.7 مليون وظيفة.



وعلاوة على ذلك، انخفض معدل البطالة في أمريكا إلى 13.3% في مايو/أيار من 14.7% خلال أبريل/نيسان بينما توقع محللون ارتفاعه إلى 19%.



وأشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ببيانات الوظائف القوية قائلا إنها تعكس ربما تعافيا سريعا للاقتصاد من تبعات أزمة "كورونا".

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وفي سوق الخام، ارتفعت أسعار "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 5.7% وأغلق عند 39.55 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 11.4%، وبلغ أعلى مستوى اليوم عند 39.5 دولار وأقل سعر عند 37.05 دولار.



أما "برنت"، فقد صعد بنسبة 5.8% مغلقا عند 42.30 دولار للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 19.7%، وبلغ أعلى سعر عند 42.4 دولار وأقل سعر عند 39.7 دولار.



وفي ختام التعاملات،قفز "داو جونز" بنسبةة 3.1% (ما يعادل 829 نقطة) إلى 27111 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 6.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 27338 نقطة وأقل مستوى عند 26836 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 2.1% (ما يعادل 198 نقطة) إلى 9814 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.4%، وسجل أعلى مستوى عند 9845 نقطة وأقل مستوى عند 9685 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 2.6% (ما يعادل 81 نقطة) إلى 3194 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 3211 نقطة وأقل مستوى عند 3163 نقطة.