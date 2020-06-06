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شكرا لقرائتكم خبر عن القمح يغلق منخفضاً بفعلا صعود العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة والذي سجل بيانات قوية.
وشهدت عقود القمح اليوم عمليات جني أرباح بعد تسجيل أعلى مستوى في شهر أمس مقتربا من المقاومة الفنية بين المتوسطين المتحركين لأجل خمسين يوما و200 يوم.
وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.03 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.
جاؤ ارتفاع الدولار بعد صدور تقرير الوظائف الشهري الذي أظهر إضافة الاقتصاد 2.51 مليون وظيفة خلال مايو/أيار، وهي أكبر زيادة شهرية على الإطلاق، فيما توقع محللون فقدان الاقتصاد أكثر من 7.7 مليون وظيفة.
وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار القمح عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.6% وأغلقت عند 5.15 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر اليوم عند 5.27 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 5.13 دولار.
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