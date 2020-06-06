الذهب يفقد أكثر من 2% بعد بيانات وظائف أمريكية قوية تعزز الرهان على التعافي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الذهب

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من اثنين بالمئة اليوم الجمعة، إذ تلقت الآمال في انتعاش اقتصادي عالمي دفعة من بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية غير الزراعية، مما قلص الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 1678.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:21 بتوقيت جرينتش. وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بانخفاض 2.6 بالمئة إلى 1683 دولار.

وتراجع المعدن الأصفر نحو 2.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 13 مارس آذار.

وارتفعت الأسهم الأمريكية بعد أن أظهرت أحدث البيانات الأمريكية انخفاضا كبيرا في البطالة إلى 13.3 بالمئة في مايو أيار من 14.7 بالمئة في أبريل نيسان مع انحسار عمليات تسريح العمالة.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1945.81 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 2.3 بالمئة إلى 817.49 دولار.

ونزلت الفضة 2.3 بالمئة إلى 17.32 دولار للأوقية وتتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع.