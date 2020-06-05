شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 05-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الذهب ضغطاً سلبياً قوياً ليكسر مستوى 1691.10 ويستقر دونه الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن إغلاق اليوم دون المستوى المذكور سيؤكد فتح الطريق أمام التوجه نحو 1646.00 كمحطة تصحيحية تالية.

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