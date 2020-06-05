شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 05-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من التداولات السلبية ليضغط على مستوى 1.1295، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر المستوى المذكور والثبات بإغلاق يومي دونه سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه نحو مناطق 1.1170 مبدئياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 05-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.