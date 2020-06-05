شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق عند أدنى مستوى في نحو أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة متأثرة بالطلب على أصول المخاطرة والعزوف عن الملاذات الآمنة فضلا عن ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية عقب صدور بيانات الوظائف القوية.



وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 2.51 مليون وظيفة خلال مايو/أيار، وهي أكبر زيادة شهرية على الإطلاق، فيما توقع محللون فقدان الاقتصاد أكثر من 7.7 مليون وظيفة.

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وأشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بهذه البيانات واصفا تقرير الوظائف بالمذهل الذي جاء نتاج جهد مبذول من جانبه ومن جانب إدارته رغم أزمة فيروس "كورونا".



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.03 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 3.2% أو ما يعادل 58 سنتا وأغلق المعدن عند 17.479 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 5.5%، وبلغ أعلى سعر اليوم عن 18.05 دولار وأقل سعر عند 17.375 دولار.