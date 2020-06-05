شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل خسائر أسبوعية بحوالي 4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل ارتفاع ملحوظ للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصعود قوي في أسواق الأسهم مما جذب المستثمرين لأصول المخاطرة والعزوف عن الملاذات الآمنة.



يأتي ذلك عقب إعلان وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 2.51 مليون وظيفة خلال مايو/أيار، وهي أكبر زيادة شهرية على الإطلاق، فيما توقع محللون فقدان الاقتصاد أكثر من 7.7 مليون وظيفة.

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وانخفض معدل البطالة إلى 13.3% في الشهر الماضي من 14.7% بينما توقع محللون ارتفاعه إلى 19%.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.03 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 2.6% أو ما يعادل 44.4 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1683 دولارا للأوقية وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.9%، فيما بلغ أعلى سعر اليوم عند 1723.2 دولار وأقل سعر عند 1671.7 دولار.