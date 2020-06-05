شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل مكاسبه بفعل التفاؤل حيال ملف "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط تفاؤل في الأسواق بشان إعادة فتح الاقتصادات حول العالم بالإضافة إلى إمكانية إحراز تقدم في ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



كانت تقارير قد تحدثت في الآونة الأخيرة عن إمكانية حدوث مرونة في المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول إعادة صياغة العلاقات المستقبلية بعد تنفيذ "بريكست" في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.



وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر هاليفاكس" لأسعار المنازل بنسبة 0.2% في الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر بنسبة 0.7%.

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وأعرب محللون عن تفاؤلهم بشأن تعافي الاقتصاد العالمي بأسرع من التوقعات عقب أشهر من الأضرار نتيجة تداعيات فيروس "كورونا".



وزاد التفاؤل بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي شهدت إضافة نحو 2.5 مليون وظيفة على خلاف توقعات بفقدان نحو ثمانية ملايين وظيفة في الشهر الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.2672، وسجل أعلى مستوى عند 1.273 وأقل سعر عند 1.258.