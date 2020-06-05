شركة النفط : تحالف العدوان يحتجز (419,789) طن من المواد البترولية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قالت شركة النفط اليمنية ان تحالف العدوان الأمريكي السعودي يواصل احتجاز عدد (15) سفينة نفطية بشكل تعسفي ولفترات متفاوتة .

واوضحت شركة النفط اليمنية في بيان لها أن مدة الاحتجاز التعسفي وصلت في حالات سابقة الى 75 يوما. ، وذلك في مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان ، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها.

واشارت الى ان العدوان يواصل احتجاز 15 سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (419,789) طن من المواد البترولية بشكل تعسفي متجاهلا ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني خاصة في ظل جائحة كورونا.

يشار الى ان احتجاز العدوان للسفن المحملة بالمواد البترولية يتنافى كليا مع ما ورد في إحاطات المبعوث الأممي الى اليمن ، مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن، بتاريخ 16يناير 2020م، وتاريخ 22 أكتوبر2019م، والتي أدعى خلالهما أن سفن الوقود تدخل الى ميناء الحديدة دون أية عوائق.