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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يقفز إلى أعلى مستوى قياسي غير مسبوق والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل انتعاش القطاع التكنولوجي بسوق الأسهم الأمريكية عقب تقرير الوظائف الشهري.
يأتي ذلك على الرغم من ان شركة "برودكوم" كانت قد توقعات تعطل إصدار نسخ "آيفون" الجديدة لبضعة أسابيع عن المخطط في العام الجاري بسبب ازمة "كورونا".
وبدأت "آبل" في الشهر الماضي إعادة فتح متاجرها في مختلف الولايات الأمريكية على نحو تدريجي بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
ليس هذا فقط، بل إن الشركة الأمريكية تعيد فتح متاجرها وبعض أنشطتها تدريجيا في عدد من دول العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن التفاؤل يسود الأسواق العالمية بفعل إعادة فتح الاقتصادات وأبرزها الاقتصاد الأمريكي الذي شهد اليوم بيانات قوية تضمنت إضافة 2.51 مليون وظيفة على عكس توقعات بفقدان ثمانية ملايين وظيفة في مايو/أيار.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بحلول االساعة 17:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 330.9 دولار، وسجل 331.1 دولار بينما سجل أقل سعر عند 323.3 دولار.
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