شكرا لقرائتكم خبر عن "بيكر هيوز": انخفاض عدد حفارات النفط في أمريكا للأسبوع الثاني عشر على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية انخفاض عدد حفارات الخام في الولايات المتحدة بنحو 16 حفارا إلى 206 حفارات خلال الأسبوع الجاري.

وكشفت الببيانات عن انخفاض عدد حفارات الغاز الطبيعي بمقدار واحد فقط إإلى 76 حفارا، بينما تراجع إجمالي عدد حفارات النفط والغاز معا بنحو 17 إلى 284 حفارا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "بيكر هيوز": انخفاض عدد حفارات النفط في أمريكا للأسبوع الثاني عشر على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.