شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بأكثر من 4% قبيل بيانات "بيكر هيوز" الأسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط تفاؤل في الأسواق العالمية حيال إعادة فتح الاقتصاد حول العالم، وذلك قبيل بيانات "بيكر هيوز".



وسوف تعلن شركة الخدمات النفطية "بيكر هيوز" في وقت لاحق اليوم الجمعة عن عدد حفارات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.



وكشفت مصادر لوكالة "رويترز" بأن أعضاء "أوبك" والمنتجين المستقلين سوف يعقدوا اجتماعا افتراضيا غدا لمناقشة تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.03 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.6% إلى 39.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 39.5 دولار وأقل سعر عند 37.05 دولار.



وصعد سعر "برنت" بنسبة 5.2% إلى 42.06 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.4 دولار وأقل سعر عند 39.7 دولار.