النفط يرتفع 5% بدعم انخفاض البطالة الأمريكية واجتماع أوبك+

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد تراجع غير متوقع لمعدل البطالة بالولايات المتحدة في مايو أيار وقرار أوبك تقديم موعد مناقشات بشأن مد أجل تخفيضات إنتاج قياسية إلى غد السبت.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.7 دولار، أي ما يعادل 5.2 بالمئة، إلى 42.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 1505 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.65 دولار، أو 4.4 بالمئة، إلى 39.02 دولار للبرميل.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية عن انخفاض مفاجئ لمعدل البطالة إلى 13.3 بالمئة الشهر الماضي من 14.7 بالمئة في أبريل نيسان.

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ربح برنت 17 بالمئة منذ يوم الجمعة الماضي ليبلغ ذروة ثلاثة أشهر، ويكون في نطاق أكثر راحة بالنسبة لمنتجين مثل روسيا. وزاد العقد لأكثر من مثليه منذ انهياره إلى مستوى متدن عند 15.98 دولار للبرميل في 22 أبريل نيسان. وارتفع غرب تكساس الوسيط 11 بالمئة.

والخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس. وكان الارتفاع نابعا من تخفيضات للإنتاج في ظل مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.