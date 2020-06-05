شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 5-6-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 5-6-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دخول صندوق مصر السيادي التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المرتبة ال 43بين 93صندوق سيادي عالمي، وارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 10621.14 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى.



صندوق مصر السيادى يدخل فى التصنيف العالمى بالمرتبة 43 بين 93 صندوقا صندوق مصر السيادى يدخل فى التصنيف العالمى بالمرتبة 43 بين 93 صندوقا أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دخول صندوق مصر السيادي التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المرتبة ال 43بين 93صندوق سيادي عالمي.

وأوضح المستشار محمد عبد العزيز ، المستشار القانوني لوزارة التخطيط وأحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق أن صندوق مصر السيادي ذو طبيعة خاصة، متابعًا أن جميع الصناديق السيادية علي مستوي العالم تبدأ برأس مال ضخم جدًا لما تقوم به من استثمارات تحافظ علي أموال واستثمارات الدولة للأجيال القادمة.

ارتفاع قيمة التداول بالبورصة إلى 14 مليار جنيه في أول أسبوع بعد إجازة العيدارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 10621.14 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهو أول أسبوع تداول بعد أجازة عيد الفطر المبارك، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.98% ليغلق عند مستوى 1221.29 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 7.35% مغلقًا عند مستوى 1963.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.81% مغلقًا عند مستوى 12185.43 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 680.61 نقطة. ارتفاع قيمة التداول بالبورصة إلى 14 مليار جنيه في أول أسبوع بعد إجازة العيدارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 10621.14 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهو أول أسبوع تداول بعد أجازة عيد الفطر المبارك، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.98% ليغلق عند مستوى 1221.29 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 7.35% مغلقًا عند مستوى 1963.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.81% مغلقًا عند مستوى 12185.43 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 680.61 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 25.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 568.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.7% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 287.4 مليار جنيه إلى 302.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.2%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 160.1 مليار جنيه إلى 168.4 مليار جنيه بنسبة نمو 5.2%.

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مسئول بوزارة الإسكان يتفقد سير العمل بالحيين الحكومى والسكنى بالعاصمة الإداريةتفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، الحى الحكومى والحى السكنى الثالث(R3)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة سير العمل، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات. مسئول بوزارة الإسكان يتفقد سير العمل بالحيين الحكومى والسكنى بالعاصمة الإداريةتفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، الحى الحكومى والحى السكنى الثالث(R3)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة سير العمل، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

وتفقد المهندس جمال طلعت، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، أعمال البنية التحتية بالحى الحكومى، حيث يجرى تنفيذ شبكات المرافق بمنطقة الوزارات، وكذا أعمال شبكات المرافق بباقى المناطق، كما تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالحي السكني R3 وكذا أعمال تنسيق الموقع، وتشطيب الوحدات السكنية بالحى.

وأكد المهندس جمال طلعت، على مسئولى الشركات المنفذة للمشروعات، سرعة الإنجاز وتكثيف العمل بالمشروعات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك ضمن خطة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية.