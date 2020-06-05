شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلن العجز النقدى فى مايو وصل إلى 7.9 مليار ليرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات اليوم الجمعة، بأن الرصيد النقدى للحكومة التركية سجل عجزا قيمته 9.73 مليار ليرة (1.4 مليار دولار) فى مايو ، وأن الرصيد الأساسي، الذى يستثنى مدفوعات الفوائد، سجل عجزا قدره 1.02 مليار ليرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تعلن العجز النقدى فى مايو وصل إلى 7.9 مليار ليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.