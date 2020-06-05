شكرا لقرائتكم خبر عن عقود البلاديوم ترتفع بأكثر من 1% ولا تزال أدنى الحاجز النفسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الجمعة لكنه لا يزال أدنى الحاجز النفسي الهام (2000 دولار)، لكن المعادن الصناعية تتلقى دعما في ظل إجراءات إعادة فتح عدد من الاقتصادات على رأسها الاقتصاد الأمريكي.



وأظهرت بيانات الوظائف الأمريكية إضافة أكثر من 2.5 مليون وظيفة في مايو/أيار على غير المتوقع، وهو ما يعني أن إجراءات إعادة فتح الاقتصاد التي تم البدء فيها من الشهر الماضي تؤتي ثمارها بشكل كبير.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.03 نقطة بينما سجل أقل سعر عند 96.4 نقطة.



هذا، وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 1952.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 1961.6 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1916.4 دولار.