شكرا لقرائتكم خبر عن 28 معيارا للرقابة الدولية على التأمين..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت صناعة التامين مكانتھا فى برامج الدعم والتطوير التي تتبناھا الھیئات والمنظمات العالمیة مثل البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الدولي لمراقبي التأمین IAIS ، وقد قامت ھذه الجھات بتوحید الجھود وتكثیفھا فى ھذا المجال وذلك من خلال قیام الاتحاد الدولي لمراقبي التأمین IAIS بوضع معايیر نموذجیة لنظم الإشراف والرقابة على مستوى العالم ، وقد أقرت المنظمة مجموعة من المبادئ عددھا 28 لتنظیم أسواق التأمین للدول الأعضاء بالمنظمة وتتمثل ھذه المعايیر فى 28 معیار يقاس على أساسھم مدى توافق تشريعات الدولة مع متطلبات الإشراف و الرقابة :- 1 -شروط الإشراف و الرقابة الفاعل على أعمال التأمین . 2 -اھداف الإشراف و الرقابة على النشاط التأمینى . 3 -الشروط الواجب توافرھا فى ھیئة الإشراف و الرقابة. 4 -إجراءات الإشراف و الرقابة . 5 -التعاون فى مجال الإشراف و الرقابة و تبادل المعلومات . 6 -إجراءات الترخیص لمزاولة العمل بالسوق . 7 -ملائمة الأشخاص 8 -التغیر فى ھیكل و نسب الملكیة لشركات التأمین وإعادة التأمین . 9 -أسس تنظیم الشركات وإدارتھا من خلال تطبیق مبادئ الحوكمة. 10 -أسس الرقابة الداخلیة لشركات التأمین وإعادة التأمین. 11 -تحلیل السوق 12 -إعداد التقارير المالیة . 13 -إجراءات الفحص والتفتیش المیداني . Advertisements 14 -الإجراءات التصحیحیة التي تقوم الجھات الرقابیة بوضعھا لتصحیح مسار السوق 15 -التنفیذ و العقوبات 16 -التصفیة و الخروج من السوق . 17 -الإشراف على المجموعات 18 -تقییم المخاطر و ادارتھا 19 -نشاط التأمین 20 -الخصوم 21 -الإستثمارات 22 -المشتقات والبنود التى تقع خارج المیزانیة العمومیة . 23 -كفاية رأس المال و الملاءة المالیة. 24 -تنظیم أعمال الوسطاء. 25 -حماية المستھلك . 26 -الإفصاح و الشفافیة وتبادل المعلومات . 27 -الغـش التأمیني و الإحتیال. 28 -مكافحة عملیات غسل الأموال و تمويل عملیات الإرھاب

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