شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك: لا نستطيع تنفيذ تخفيضات إضافية لإنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الجمعة، إن بلاده ليست فى وضع يسمح لها بتنفيذ تخفيضات إضافية لإنتاج النفط أكثر من تلك التى تم الاتفاق عليها بالفعل فى اجتماع أبريل لمجموعة أوبك+ التى تضم دولا منتجة للنفط.

وأبلغ لوبيز أوبرادور مؤتمرا صحفيا اعتياديا أن المكسيك أبلت بلاء حسنا فى تخفيضات الإنتاج المُتفق عليها فى ذلك الاجتماع، ودعا بقية الدول التى لم تنفذ بعد التخفيضات المتعهد بها للوفاء بتعهداتها.

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وأضاف أن وزيرة الطاقة روسيو نالى ستشارك عبر الهاتف فى مباحثات تعقدها مجموعة أوبك+ مطلع الأسبوع القادم.