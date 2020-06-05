شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 206.11 ريال سعودى.





وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​سعر الذهب عيار 24بنحو 206.11 ريال بما يعادل 54.90 $





سعر الذهب عيار 22 بنحو 188.94 ريال بما يعادل 50.33 $





سعر الذهب عيار 21 بنحو 180.35 ريال بما يعادل 48.04 $





سعر الذهب عيار 18 بنحو 154.59 ريال بما يعادل 41.18 $





سعر الذهب عيار 14 بنحو 120.23 ريال بما يعادل 32.03 $





سعر الذهب عيار 12 بنحو 103.06 ريال بما يعادل 27.45 $





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سعر أوقية الذهببنحو 6,410 ريال بما يعادل 1,707 $





سعر جنيه الذهب بنحو 1,443 ريال بما يعادل 384.31 $





سعر كيلو الذهببنحو 206,114 ريال بما يعادل 54,900 $

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها ، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر الماضى، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.