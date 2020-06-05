شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 0.7 % والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 4 ساعات - 2:26 مساءً, 5 يونيو 2020 م المناطق - واس ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي ( برنت ) للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 27 سنتاً أو ما يعادل نسبة 0.7 % ليبلغ 40.26 دولاراً أمريكياً.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 17 سنتاً أو ما يعادل نسبة 0.5 % ليصل إلى 37.58 دولاراً أمريكياً.

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