شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو ينخفض بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل – 05-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم سيسكو (CISCO) في آخر جلساته، ليسجل خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.17% بما يعادل -0.08 نقطة ليستقر على سعر 46.86 دولار، ليستجمع السهم بعضاً من قواه الإيجابي التي قد تساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية من جديد.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 43.37، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 50.25.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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