شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يتراجع بتأثير مقاومته الحالية – تحليل – 05-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم كومكاست (COMCAST CORP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وفي الوقت نفسه يحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة ثبات مستوى المقاومة 41.56، فهذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى ا لمتوسط (من 47.68 إلى 31.63)، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 41.56، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي والأخير من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 43.93 الذي يمثل نسبة 76.4% منها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه