بايدو يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 05-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بايدو (BIDU) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.01% بما يعادل -3.39 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 109.06 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 107.45، ليستهدف مستوى المقاومة 121.65. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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