شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يعاني من الضغط السلبي – تحليل – 05-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فايزر (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.41% بما يعادل -0.15 نقطة ليستقر على سعر 36.01 دولار، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد، كما يعاني من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن ما كبح من جماح المزيد من الخسائر هو محاولته تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 36.40، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 34.60.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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