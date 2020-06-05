شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 05-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية جديدة ليحاول اختراق مستوى 0.7000، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، بانتظار زيارة مستوى 0.7200 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات فوق مستوى 0.6884.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6884 والمقاومة 0.7040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد