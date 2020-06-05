شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 05-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر عقود خام برنت الاندفاع الصاعد ليتحرك فوق حاجز 41.00 دولار، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بقية اليوم، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 42.40 ثم 43.25، مشيرين إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 39.00 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 42.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد