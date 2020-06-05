شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 05-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر النفط مزيد من التداولات الإيجابية ليتجاوز حاجز 38.00 دولار، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 41.04، بينما يمثّل الثبات فوق 36.10 شرط مهم لاستمرار السيناريو الإيجابي المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 36.10 والمقاومة 39.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد