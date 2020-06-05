شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 05-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات ضعيفة منذ الصباح ويحافظ على ثباته فوق المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً كما هو دون تغيير لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 18.93 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثّل الثبات فوق 17.10 و16.85 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي