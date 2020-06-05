شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 05-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الذهب أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب قرب المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 1691.10، مع التذكير بأننا بانتظار اختراق 1721.00 لتعزيز فرص الاندفاع نحو هدفنا الأول عند 1764.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد