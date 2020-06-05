شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الكندي يستعيد الوظائف بقوة على خلاف التوقعات فى مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 12:30 بتوقيت مؤشر التغيير فى التوظيف موضحا استعادت 289 ألف وظيفة فى أيار/مايو ، ،أفضل من توقعات الخبراء فقد 500 ألف وظيفة ، وسجلت القراءة السابقة فقد 1.9938 مليون وظيفة ،والتي تعد أسوأ قراءة فى تاريخ كندا ،هذا البيان إيجابي للاقتصاد الكندي خاصة بعد تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاقتصاد الكندي يستعيد الوظائف بقوة على خلاف التوقعات فى مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.