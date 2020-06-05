شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخفيف القيود ضد فيروس كورونا الاقتصاد الأمريكي يستعيد وظائف على خلاف التوقعات فى مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش عدد الوظائف الجديدة بالقطاع الغير الزراعي خلال شهر أيار/مايو ،ليستعيد الاقتصاد الأكبر بالعالم عدد وظائف بمقدار 2.509 مليون وظيفة ، على خلاف التوقعات التي أشارت إلى فقد 7.750 مليون وظيفة ، بفضل تخفيف الحكومة الأمريكية القيود المرتبطة بفيروس كورونا ،أفضل من القراءة السابقة المعدلة إلى فقد 20.687 مليون من فقد 20.537 مليون وظيفة ،والتي تعد أسوأ وتيرة لفقد الوظائف منذ بداية تجميع تلك البيانات عام 1939،هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأمريكي.

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