شكرا لقرائتكم خبر عن توشيبا العالمية تتوقع انخفاض الأرباح السنوية عقب توقعات سابقة بالارتفاع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت شركة توشيبا العالمية، اليوم الجمعة، انخفاض أرباح التشغيل السنوية 15.7 % مقابل توقعات بارتفاع محدود في الأرباح، حتى في الوقت الذى ساعدت فيه عملية إصلاح جرت على محفظة الشركة في الآونة الأخيرة المجموعة الصناعية العملاقة على الحد من تأثير تفشي فيروس كورونا.
وتتوقع توشيبا أرباحا بقيمة 110 مليارات ين (مليار دولار) للسنة المنتهية في مارس 2021، انخفاضا من 130.46 مليار ين في السنة السابقة.
تأتي التوقعات مقارنة مع 136.71 مليار ين وهو متوسط تقديرات 13 محللا جمعتها رفينيتيف.
ومنذ أزمة نابعة من إفلاس شركتها الأمريكية للطاقة النووية في 2017، تنفذ توشيبا سلسلة من خطوات إعادة الهيكلة، بما في ذلك بيع أنشطتها لأجهزة الكمبيوتر المحمول والتلفزيونات.
وتركز الشركة حاليا على أنشطة البنية التحتية الاجتماعية التي تتمتع بالمتانة في مواجهة تراجع اقتصادي عالمي مدفوع بتفشي فيروس كورونا.
وقالت الشركة في وثيقة عرض نتائج أعمالها إن طبيات قوية على مشاريع البنية التحتية وتخفيضات للتكاليف ساهمت بشكل جزئي في تعويض تأثير بقيمة 90 مليار ين ناجم عن التفشي.
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