شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بوزارة الإسكان يتفقد سير العمل بالحيين الحكومى والسكنى بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، الحى الحكومى والحى السكنى الثالث(R3)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة سير العمل، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

وتفقد المهندس جمال طلعت، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، أعمال البنية التحتية بالحى الحكومى، حيث يجرى تنفيذ شبكات المرافق بمنطقة الوزارات، وكذا أعمال شبكات المرافق بباقى المناطق، كما تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالحي السكني R3 وكذا أعمال تنسيق الموقع، وتشطيب الوحدات السكنية بالحى.

وأكد المهندس جمال طلعت، على مسئولى الشركات المنفذة للمشروعات، سرعة الإنجاز وتكثيف العمل بالمشروعات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك ضمن خطة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية.

كان العميد خالد الحسينى المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، قد أكد أن أحد أهم المشروعات فى مصر هو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن متابعة الرئيس للإنجازات التى تتم فى العاصمة الإدارية الجديدة تعطى دفعة لإنجاز المهام التى تم التكليف بها فى التوقيت الذى تم تحديده.

وقال المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على ضرورة استخدام نظم المدن الذكية فى العاصمة الإدارية الجديدة وأول مدينة ذكية فى جمهورية مصر العربية فى العاصمة الإدارية كما أن كافة معايير المدن الذكية مطبقة فى العاصمة الإدارية فى كافة مناحى الحياة الخاصة بالمواطنين الذين سيقطنون فى العاصمة الإدارية سواء فى المواصلات أو التعامل مع المرافق المختلفة وتبادل الفواتير.

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وتابع المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، : اقتربنا من الانتهاء من الأعمال الإنشائية فى الحى الحكومى وتجاوزنا نسبة الـ 85% إلى 90 % من الحى وهو حى ضخم للغاية، وكافة النظام الحديثة ستكون موجودة فى الحى الحكومى .